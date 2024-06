Euro 24: Frattesi, ‘Blocco Inter? tutto viene in automatico’

agenzia

'Per passare il tempo dall'Italia mi sono portato Scamacca...'

ISERLOHN, 17 GIU – “Il blocco Inter è stato decisivo contro l’Albania? Sicuramente essere stati insieme tutto l’anno aiuta molto. A volte non c’è nemmeno bisogno di parlarsi, tutto viene in automatico. Un po’ come per me in certe azioni con Scamacca. Qualcosa di quanto fatto all’Inter ce lo siamo portati qui”. Così Davide Frattesi nella conferenza stampa a Iserlohn, quartier generale degli azzurri in vista di Italia-Spagna. “Un giocatore a cui ispirarsi per i movimenti? Perrotta è un esempio, più recentemente Marchisio. Mi ispiro a loro”. Poi, rispondendo alla domanda se si e’ portato qualcosa dall’Italia per passare il tempo, la risposta e’ ironica: “Si’, mi sono portato Scamacca.. Il tempo in ritiro lo passiamo nella sala giochi: “Ci sono PlayStation, ping pong, biliardo e flipper. Il dopo cena è un paio d’ore tutti insieme. È lì che si forma il gruppo. Con molti ho legato anche così, come con El Shaarawy: a ping-pong facciamo dei bei due contro due. Scamacca la spara sempre. A biliardo sono forti Pellegrini e Bastoni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA