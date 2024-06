Euro 24: Freuler si scusa con l’Italia ‘non volevo offendere’

agenzia

Lo svizzero: 'Grande rispetto, è un Paese che amo tanto'

ROMA, 27 GIU – “Vorrei fare chiarezza su una mia dichiarazione mal interpretata e, in certi casi, mal riportata. In conferenza stampa mi è stato chiesto cosa abbia imparato la Nazionale svizzera dalla sconfitta per 3-0 a Roma contro l’Italia nel 2021. Ho risposto che abbiamo imparato tanto e poi pareggiato due volte contro l’Italia nelle qualificazioni, qualificandoci, al contrario dell’Italia, per il Mondiale. Ci tengo a sottolineare che non è mai stata mia intenzione provocare o prendermi gioco della Nazionale azzurra”. Remo Freuler, giocatore della Svizzera prossima avversaria degli azzurri agli Europei, ha voluto chiarire così con un post su Instagram alcune sue frasi che avevano scatenato veleni sui social. “Porto grande rispetto per quanto fatto in passato dall’Italia – ha scritto il giocatore, che veste la maglia del Bologna -, per quanto sta facendo e amo il Paese. Per me, mia moglie e tutta la mia famiglia, l’Italia è diventata una seconda casa. Cose, tra l’altro, dette anche durante la conferenza stampa, ma a cui è stato dato meno risalto. Mi dispiace tanto che la mia dichiarazione sia stata vista da molti come una provocazione o una presa in giro. Spero in una bella partita a Berlino”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA