Euro 24: Georgia, anche il Parlamento festeggia gli ottavi

agenzia

Deputati indossano sciarpe e magliette, festa in tutto il Paese

ROMA, 27 GIU – Continua la festa in Georgia dopo la storica qualificazione della nazionale agli ottavi degli Europei di calcio. Oggi la riunione del Parlamento a Tblisi, la capitale del Paese, si è aperta con un tributo dei deputati che hanno intonato cori in onore dei calciatori e si sono alzati in piedi mostrando sciarpe e maglietti della nazionale. Nella notte nelle strade delle città ci sono stati caroselli di automobili e festeggiamenti. I principali quotidiani hanno titolato sulla vittoria contro il Portogallo: “Abbiamo scritto la storia”.

