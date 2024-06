Euro 24: Germania cerca il pass ottavi con l’Ungheria

agenzia

Anche la Svizzera può chiudere, Croazia favorita sull'Albania

ROMA, 18 GIU – Dopo la goleada all’esordio contro la Scozia, la Germania sfida l’Ungheria e cerca, con 90 minuti di anticipo, il pass per gli ottavi di finale. I magiari devono invece riprendersi subito dalla sconfitta con la Svizzera, ma per gli esperti Sisal una loro vittoria pagherebbe ben 12 volte la posta mentre si scende a 6,00 per il pareggio e a 1,25 per la squadra di Julian Nagelsmann. Sempre nel Girone A, la Svizzera vuole chiudere il discorso qualificazione contro la Scozia e le quote sono a favore dei rossocrociati, dati a 1,85 contro il 4,25 degli scozzesi mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Domani scendono in campo anche Croazia e Albania in una sfida che interessa da vicino anche l’Italia. Gli slavi vedono i tre punti a 1,47 rispetto al 7,50 degli albanesi mentre il pareggio è offerto a 4,25.

