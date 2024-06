Euro 24: Gravina ‘Spalletti sereno, sa quando alzare il livello’

agenzia

Presidente Figc: 'Il gol di Zaccagni e' stato una liberazione'

ROMA, 27 GIU – “Il gol di Zaccagni? L’ho vissuto come un momento di liberazione e di soddisfazione per i ragazzi”. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa post consiglio federale parlando della Nazionale. “I calciatori li vedo lavorare in modo applicato – ha proseguito -. Il risultato sportivo poi non si determina sulla base di una storia di una società o di una federazione. I risultati si conquistato con i progetti e la nostra squadra deve sopperire a qualche carenza oggettiva con determinazione, voglia ed entusiasmo. Ma quando si vince lo si fa tutti insieme e anche quando si perde”. Parlando di Spalletti ha poi concluso: “Con lui abbiamo fatto una scelta importante, è sereno e fa lo “Spalletti”. Sa quando alzare il livello d’attenzione. Se si sente tranquillo, come ha detto lui stesso, si inietta quel veleno che gli serve. Lo vedo molto applicato sul lavoro. E’ una grande sopresa vedere la sua dedizione del lavoro. E ne ho visti tanti di allenatori”.

