Euro 24: Hasek, giocheremo all’attacco contro la Georgia

Ct cechi, col Portogallo mancata audacia ma loro erano più forti

ROMA, 21 GIU – Promette una partita tutta all’offensiva il ct della Repubblica Ceca, Ivan Hasek, alla vigilia del secondo impegno della sua squadra nel gruppo F di Euro 2024, contro la Georgia. “Attaccheremo di più che contro il Portogallo – ha detto in conferenza stampa, parlando della sconfitta nella gara d’esordio -, quando ci è mancata l’audacia. Ma eravamo sempre sotto pressione, abbiamo dovuto difendere e l’abbiamo fatto piuttosto bene. Abbiamo dato tutto, ma loro erano una squadra migliore di noi, dobbiamo accettarlo”. “Vogliamo mostrare un altro volto domani, avere lunghi periodi di possesso palla, attaccare ed essere pericolosi”, ha aggiunto Hasek, che si aspetta una Georgia prudente. “Loro però hanno tre o quattro giocatori che sono capaci di attaccare molto bene e velocemente”, ha avvertito. La formazione georgiana, guidata da Willy Sagnol, ha perso contro la Turchia per 3-1, ma la partita era stata più equilibrata rispetto a quanto appaia dal risultato. Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, ha sottolineato che la nazionale ceca è la più giovane del torneo: “Siamo in un lungo processo di ri ostruzione della squadra – ha detto il 29enne viola -, ma spero che vinceremo domani”.

