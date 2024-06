Euro 24: i media incoronano Arda Guler, gol da sogno

agenzia

Dalla Turchia alla Spagna, tutti esaltano il talento del Real

ROMA, 19 GIU – E’ Arda Guler il giocatore copertina sui media internazionali all’indomani del suo gol a Dortmund che ha permesso alla Turchia di vincere la resistenza della Georgia nell’esordio a Euro 2024. Il 19enne talento del Real Madrid viene esaltato in Turchia, tanto che secondo Trt Spor “non sarà ricordato come il miglior giocatore della partita, ma come il miglior giocatore del torneo”, ma tutta le prestazione della squadra di Vincenzo Montella, “ha iniziato l’Europeo alla grande”, è stata ritenuta eccellente a Istanbul e dintorni. In Spagna, Marca definisce Arda Guler “la benedizione turca. Il giovane talento ora ha una buona occasione per mettersi in mostra e alla prima uscita non ha deluso”, scrive il quotidiano madrileno, mentre Mundo Deportivo parla di “gol da sogno della futura stella del Real Madrid, che non avrebbe potuto avere un debutto migliore agli Europei”. Per la Bbc, la prestazione di Guler è stata straordinaria, mentre il Guardian titola: “Arda Güler porta il tuono mentre la Turchia resiste alla tempesta”, riferendosi alla buona prova della nazionale della Georgia. In molti sottolineano poi che il turco, a 19 anni e 114 giorni, è diventato anche il giocatore più giovane ad aver segnato al suo esordio in una fase finale degli Europei superando il record di Cristiano Ronaldo di 19 anni e 128 giorni stabilito nel 2004.

