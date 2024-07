Euro 24: in Francia esplode il caso Mbappé, “che fine ha fatto?”

agenzia

L'Equipe si interroga sull'avvio non esaltante dell'attaccante

ROMA, 03 LUG – L’avvio non esaltante della Francia agli Europei sta creando non poche polemiche nel paese transalpino: i galletti hanno raggiunto i quarti soltanto grazie a due autoreti e ad un gol su rigore trasformato da Kylian Mbappé, ma proprio il nuovo attaccante del Real Madrid è finito sul banco degli imputati. “Stato d’animo, forma atletica, questione tattica.. Dov’è realmente Kylian Mbappé in questo Europeo?”, si interroga L’Equipe. “Malgrado la qualificazione dei Bleus ai quarti, Kylian Mbappé non sta disputando l’Europeo che senza dubbio immaginava di giocare – si legge – Certamente condizionato dalla frattura al naso, Kylian Mbappé non guida la squadra come si poteva pensare e che come lui stesso aveva sparato. I problemi di efficacia e dell’attacco sono anche i suoi. Un match saltato per infortunio, gli altri non esaltanti, un gol su rigore contro l’Olanda, poco incisivo, occasioni sprecate, la telenovela della maschera, ma una qualificazione ai quarti di finale: l’inizio dell’Euro 2024 di Kylian Mbappé lascerà pochi ricordi indimenticabili, oltre alla sua maschera che nasconde una parte del suo volto nello stesso modo in cui queste prime partite nascondono una parte del suo gioco”, sottolinea il primo quotidiano sportivo francese. “Per ora, i Blues avanzano con il loro gioco difensivo. Ma prima o poi, e forse già venerdì ad Amburgo contro il Portogallo, avranno bisogno che uno dei migliori giocatori del mondo faccia la differenza che ci si aspetta da un attaccante del suo rango. Al momento non è ancora così”, è la dura chiusura dell’Equipe.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA