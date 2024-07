Euro 24: Inghilterra, neo-premier Starmer alla finale a Berlino

agenzia

Assisterà alla sfida per il titolo con la Spagna

LONDRA, 11 LUG – Da Washington, dove si trova per il vertice organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il 75mo anniversario Nato, anche il neo-premier Keir Starmer ha seguito la vittoria dell’Inghilterra sull’Olanda, promettendo che sarà presente in tribuna domenica a Berlino per la finale contro la Spagna. “Che partita, e che vittoria! Berlino, stiamo arrivando!”, questo il commento, affidato al social X, del Primo ministro britannico, grande tifoso dell’Arsenal, che ha visto la semifinale europea in tv, in compagnia del suo omologo olandese Dick Schoof. Al triplice fischio finale, nonostante gli opposti stati d’animo, ha prevalso il fair play: una stretta di mano ha suggellato la sfida sportiva tra i due leader.

