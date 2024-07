Euro 24: Irrati in sala Var per la finale Spagna-Inghilterra

agenzia

L'italiano coadiuverà la squadra guidata dal francese Letexier

ROMA, 11 LUG – Massimiliano Irrati sarà in sala Var per la finale di Euro 2024, tra Spagna e Inghilterra, in programma domenica prossima, 14 luglio, all’Olympiastadion di Berlino, con fischio d’inizio alle ore 21. Il video match official della Sezione di Pistoia, già protagonista di finali mondiali, è stato designato in qualità di support Var nella squadra guidata in campo dal francese Francois Letexier. Durante la competizione continentale, Irrati ha operato in sala var per la partita inaugurale, Germania-Scozia, per Slovacchia-Romania, Francia-Polonia, Svizzera-Germania, Polonia-Austria, Portogallo-Repubblica Ceca e Serbia-Inghilterra nella fase a gironi, per le partite degli ottavi Portogallo-Slovenia, Germania-Danimarca e Austria-Turchia. per le gare dei quarti Inghilterra-Svizzera e Spagna-Germania e per la semifinale Spagna-Francia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA