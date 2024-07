Euro 24: Koeman contro il Var, “così si rompe il calcio”

agenzia

Ct Olanda contesta l'assegnazione del rigore all'Inghilterra

ROMA, 11 LUG – Il tecnico dell’Olanda Ronald Koeman ha criticato duramente l’intervento del Var, accusandolo di “aver rotto il calcio” dopo che all’Inghilterra è stato concesso un rigore controverso nella semifinale di Euro 2024. Gli olandesi erano passati in vantaggio grazie al gol di Xavi Simons, ma la squadra di Gareth Southgate ha pareggiato quando Harry Kane è stato toccato, nella ripresa, da Denzel Dumfries, dopo che il capitano dell’Inghilterra aveva già tirato sopra la traversa. Inizialmente non era stato assegnato alcun rigore, ma l’arbitro Felix Zwayer ha poi indicato il dischetto dopo che il Var lo aveva richiamato al monitor. E dal dischetto lo stesso Kane ha pareggiato. “Secondo me non avrebbe dovuto essere fischiato il rigore”, ha detto Koeman. Kane “ha calciato e le scarpette si sono toccate. Penso che questo uso del Var spacca davvero il calcio”. “Alla fine avevamo la sensazione di essere la squadra migliore in campo” ha aggiunto Koeman.

