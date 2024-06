Euro 24: Koeman iscrive l’Olanda tra “le nazionali forti”

agenzia

Il ct: "Non c'è una grande favorita... forse un po' la Francia"

AMBURGO, 15 GIU – L’Olanda “è una delle nazionali forti” di questo Euro 2024, ha dichiarato il tecnico Ronald Koeman alla vigilia della sfida contro la Polonia ad Amburgo, ritenendo che non ci sia “una grande favorita” per la vittoria finale. “Forse la Francia è un gradino sopra gli altri, perché ha esperienza, ha vinto tornei, ma sarà una lotta molto aperta” ha aggiunto il tecnico. Quanto al capitano e difensore Virgil van Dijk, ha sottolineato: “ci sono ovviamente squadre molto buone come Francia, Portogallo, Germania o Inghilterra, ma in un torneo tutto è diverso, spero che possiamo emergere vittoriosi”. Koeman ha glissato a proposito dell’assenza di Frenkie de Jong, annunciata la settimana scorsa: “Sappiamo che ci mancherà, ma non è bene continuare a parlarne. La squadra è molto fiduciosa”.

