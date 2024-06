Euro 24: la Polonia conta su Lewandowski contro l’Austria

agenzia

Superato infortunio, l'attaccante domani sarà almeno in panchina

ROMA, 20 GIU – La Polonia spera di avere a disposizione domani Robert Lewandowski nella partita contro l’Austria e ancor più in vista di quella con la Francia di martedì prossimo. Il ct, Michal Probierz, ha pronosticato il rientro proprio per il match di domani dopo averne dovuto fare a meno all’esordio a Euro 2024, contro l’Olanda, coinciso con la sconfitta. La punta del Barcelona ha avuto un infortunio muscolare durante l’ultima partita di preparazione, il 10 giugno con la Turchia, e solo martedì scorso è tornato ad allenarsi in gruppo. Difficile che il capocannoniere della nazionale (82 gol) sia schierato titolare domani, ma la sua presenza sarà utile specie guardando all’ultima partita del girone, che potrebbe essere decisiva per le sorte dei polacchi, sempre a patto di portare a casa dei punti contro gli austriaci, che sono nella stessa posizione, avendo perso all’esordio con i francesi. Insieme con Lewandowski, saranno a disposizione i centrocampisti Pawel Dawidowicz, infortunatosi anche lui contro la Turchia, e Jakub Piotrowski, lievemente infortunato domenica, così come il difensore Bartosz Salamon.

