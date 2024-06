Euro 24: l’Inghilterra delude, Southgate nel mirino dei media

agenzia

"Lontani chilometri da diventare potenziali campioni d'Europa"

ROMA, 21 GIU – Se l’Italia calcistica rimugina sul tracollo della nazionale contro la Spagna, l’Inghilterra è preoccupata per la deludente prestazione mostrata con la Danimarca della squadra di Gareth Soutgate, e il ct torna pesantemente in discussione sui media britannici. Affonda subito il colpo il Sun, secondo cui l’ “Inghilterra sembra lontana chilometri dal diventare potenziale campione d’Europa”. Il più popolare tabloid del Regno Unito scrive di una squadra in piena crisi d’identità”, mentre per l’autorevole Guardian “l’Inghilterra ha toccato un nuovo minimo con una prestazione disastrosa, troppo brutta per essere vera”. Esprime addirittura sollievo il Telegraph, sostenendo che la nazionale “fortunatamente se l’è cavata con un pareggio dopo una performance che a tratti rasentava il caos”. Il Daily Mail invita il ct inglese a “cambiare i suoi progetti se i Tre Leoni mancanza di fiducia e coesione contro la Danimarca. La Bbc punta a sua volta il dito contro “la strategia di Southgate di schierare Trent Alexander-Arnold a centrocampo centrale è certamente finita, ma il giocatore – scrive – non deve essere usato come come foglia di fico per coprire il malessere che ha colpito l’Inghilterra sin dal primo gol nella partita d’esordio, contro la Serbia”.

