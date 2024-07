Euro 24: l’ira dei giornali tedeschi contro l’arbitro Taylor

agenzia

Non ha fischiato un rigore netto per tocco di mano di

ROMA, 06 LUG – I giornali tedeschi vanno all’attacco dell’arbitro inglese Anthony Taylor, colpevole di non aver fischiato un rigore netto a favore della Germania per un tocco di mano in area del difensore della Spagna Cucurella. “Che giustificazione c’è?” si domanda la Bild mostrando i fotogrammi del momento in cui il giocatore spagnolo fermava con la mano un tiro diretto in porta. Taylor è lo stesso che finì nell’occhio del ciclone lo scorso anno per non aver fischiato un rigore a favore della Roma per un tocco di mano di area da parte di Fernando nella finale di Europa League persa dai giallorossi con il Valencia. Le proteste di Jose Mourinho, che attese l’arbitro all’interno dello stadio, costarono all’ex allenatore della Roma una squalifica da parte della Uefa. Ma l’arbitro Taylor non è piaciuto neanche in Spagna dove si sorvola sull’episodio del rigore negato ieri, accusando addirittura i tedeschi di “lagnarsi”, e si sottolinea come il fischietto abbia graziato due volte Kroos non espellendolo per un bruttissimo fallo su Pedri. In Francia i giornali sportivi celebrano l’accesso alle semifinali e la “prestazione imperiale” del portiere Mike Magnan in contrapposizione a quella deludente e “in sofferenza” di Kylian Mbappé. I quotidiani portoghesi rimarcano che il Portogallo avrebbe meritato la vittoria più della Francia e tributano un saluto a Pepe e Cristiano Ronaldo membri “della nazionale portoghese più vincente di sempre”.

