Euro 24: l’Italia si allena con giovani Borussia Dortmund

Seduta aperta a studenti scuole tedesche,in campo i non titolari

ISERLOHN, 16 GIU – Il giorno dopo la vittoria contro l’Albania a Dortmund all’esordio degli Europei in Germania, gli azzurri agli ordini di Luciano Spalletti, tranne quelli che ieri sera hanno giocato dall’inizio, si sono allenati nel quartier generale di Iserlohn. Dopo il riscaldamento e i giri di campo consueti è andata in scena una lunga partitella a cui si sono uniti anche alcuni elementi delle giovanili del Borussia Dortmund. Nella prima parte del test il ct azzurro ha schierato Meret tra i pali, quindi difesa a 4 con Darmian, Buongiorno, Mancini e Cambiaso; in mezzo Fagioli e Cristante, quindi El Shaarawy, Raspadori e Zaccagni alle spalle di Retegui con l’attaccante del Napoli che il più delle volte andava ad affiancare l’italo-argentino. Dall’altra parte, con i ragazzi del Dortmund, Vicario, Bellanova, Gatti e Folorunsho. L’allenamento azzurro, che sarebbe dovuto essere aperto alle telecamere e alla stampa solo per 15 minuti, è rimasto “visibile” per tutto il tempo, mentre sulle tribune sono stati ospitati anche tutti i partecipanti all’evento “Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tu!”, che ha visto coinvolti oltre 250 tra ragazze e ragazzi di 50 scuole e scuole calcio provenienti da 13 tedesche.

