Euro 24: l’ucraino Brazhko ‘darò il massimo per il mio Paese’

agenzia

Domani c'è la Slovacchia: 'Loro forti e ben organizzati'

ROMA, 20 GIU – “Ho esordito in nazionale circa tre mesi fa e per me è stato qualcosa di indescrivibile. Giocare agli Europei poi il livello più alto nel calcio: lo sognavo da molto tempo; è stata una lunga strada per me arrivare qui, quindi mi godo ogni momento, e voglio aiutare la squadra il più possibile”. Volodymyr Brazhko, il 22enne fuoriclasse della Dynamo Kiev, centrocampista dell’Ucraina guarda con fiducia alla gara di domani con la Slovacchia: dopo la sconfitta all’esordio con la Romania, la squadra guidata da Serhiy Rebrov non può sbagliare per restare aggrappata al torneo. “Dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra ben organizzata e sanno cosa fare in campo – dice il giovane centrocampista sugli avversari – Sono bravi a pressare e difendere in modo molto compatto. Inoltre, sono abili in ;;contropiede. Giocano davvero un buon calcio, non si limitano a calciare la palla. Per noi sarà difficile e sarà sicuramente una partita interessante”. Brazhko ha esordito in nazionale nella decisiva semifinale degli spareggi contro la Bosnia-Erzegovina, e poi protagonista nella finale contro l’Islanda. “Non importa quanto tempo sto in campo: 30 minuti, dieci o anche uno. Andrò là fuori e darò il massimo per la squadra e il nostro Paese”.

