Euro 24: Martinez, Portogallo favorito? Vogliamo andare lontano

agenzia

'Anche l'Italia è nel gruppo dei candidati'

ROMA, 25 GIU – “Il nostro obiettivo è arrivare lontano”: parola del ct del Portogallo, Roberto Martinez, alla vigilia della sfida con la Georgia. “Se mi chiedete di essere l’allenatore del Portogallo, non posso sognare, devo lavorare – le sue parole in conferenza stampa – L’obiettivo è andare lontano, permettere ai tifosi di sognare e realizzare i sogni. Non credo che il Portogallo sia favorito”. “Sono i piccoli dettagli a definire chi arriva in finale – ha aggiunto – Il Portogallo è candidato, ma non è favorito. Anche l’Italia è nel gruppo dei candidati. Sono squadre esperte, abituate a giocare in questi tornei, sempre competitive, non sono mai delle vere sorprese, ma non sono le principali favorite per la vittoria di Euro 2024. L’Italia ha un allenatore fantastico, ha esperienza e tutto ciò che serve per andare lontano”. Quanto alla sfida di domani con la Georgia, Martinez conferma che Cristiano Ronaldo giocherà dal primo minuto: “Abbiamo preparato la partita per vincere. Domani l’undici titolare sarà pieno di giocatori importanti. In porta ci sarà Diogo Costa perché non mi piace la rotazione dei portieri. E posso dire che domani il capitano (Ronaldo, ndr) sarà nell’undici di partenza”. Sulla sfida con la Georgia aggiunge: “E’ una partita importante perché il risultato stabilirà chi si qualificherà e chi no. La Georgia ha disputato un Europeo molto interessante. Dobbiamo continuare a mostrare la stessa concentrazione e vincere”.

