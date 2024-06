Euro 24: Mbappè ai Bleus, “divertiamoci e giochiamo senza paura”

agenzia

Capitano e motivatore,il discorso ai compagni prima dell'Austria

ROMA, 19 GIU – In attesa di far sapere se potrà giocare venerdì contro l’Olanda, la federcalcio francese (Fff) ha pubblicato un video, registrato negli spogliatoi poco prima di Francia-Austria, che mostra un Kylian Mbappé che svolge al meglio il suo ruolo di capitano e motivatore della squadra. Al rientro dal riscaldamento prima del fischio d’inizio, l’attaccante ha incoraggiato così i compagni: “Divertiti ragazzi, sono le partite degli Europei. Non dobbiamo aver paura di niente, giochiamo. Se giochiamo, andrà tutto bene”. Purtroppo per lui, lo scontro di gioco nel finale di partita con un difensore austriaco gli ha provocato una frattura al naso che mette a rischio la sua presenza nei prossimi impegni, ma anche per questo la federazione ha voluto mostrare l’impegno con cui l’ex punta del Psg ha assunto il ruolo di capitano e ispiratore della squadra. Mbappè, parlando di tattica, ha spiegato ai Bleus che per l’Austria “i primi 15 minuti sono importanti” mentre “noi dobbiamo mettere la palla a terra e giocare con personalità. Non importa cosa succede, pressing o meno, non è un nostro problema. Abbiamo già lavorato sul pressing, soprattutto per superare il primo quarto d’ora”.

