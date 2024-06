Euro 24: media Francia, “Bleus spreconi, pareggio frustrante”

agenzia

Con Mbappè in panchina, Griezmann ha mancato il gol con l'Olanda

ROMA, 22 GIU – Il pareggio della Francia ieri sera con l’Olanda nel match clou del gruppo D di Euro 24 è letto dai media transalpini come un’occasione sprecata, pur approvando la decisione di Deschamps di non utilizzare Kylian Mbappé, lasciato in panchina dopo essersi fratturato il naso contro l’Austria. Secondo L’Equipe, i Bleus “devono ancora pazientare per l’accesso agli ottavi perchè Griezmann e compagni hanno mancato di concretezza. E hanno anche rischiato per il gol di Simons, poi annullato per fuorigioco di Dumfries”. Le Parisien definisce “frustrante” il pareggio per la nazionale francese, sottolineando a sua volta la grande occasione sprecata da Griezmann. Più articolata la critica del Figaro: “Ci sono pareggi che si dimenticano subito e ce ne sono altri che, nonostante un certo divertimento, ti lasciano con l’impressione di non aver fatto qualcosa. Lo 0-0 contro l’Olanda è della seconda categoria”. Più positivo il commento del quotidiano Sud-Ouest: “Dominanti, ispirati in alcune fasi, i francesi hanno sprecato troppo, soprattutto con Griezmann”. La Francia nell’ultimo impegno del girone se la vedrà martedì prossimo con la Polonia, già eliminata, mentre l’Olanda, che ha quattro punti come i Bleus, affronterà l’Austria che ne ha tre.

