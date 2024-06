Euro 24: media Spagna, attenti a Kvaratskhelia e Mamardashvili

agenzia

Fiducia nella Roja 'ma la Georgia a ottavi non va sottovalutata'

ROMA, 27 GIU – “Prossima fermata, Georgia”. I quotidiani sportivi spagnoli mettono l’accento sulle qualità e sulla forza della squadra guidata dal francese Sagnol, che la Spagna affronterà negli ottavi di finale di Euro 2024. Nei gironi di qualificazione, la Spagna ha vinto entrambe le sfide, 7-1 e 3-1, ma la prestazione dei georgiani contro il Portogallo ha impressionato. “La Roja e la Roccia” titola Super, con un gioco di parole legato al portiere georgiano, Giorgi Mamardashvili, giocatore del Valencia che anche ieri è stato protagonista nella vittoria della sua squadra. Khvicha Kvaratskhelia è poi indicato su tutte le prime pagine come il pericolo numero 1 per la difesa di De la Fuente, tanto da meritarsi una foto gigante in prima pagina, sia da Mundo Deportivo sia da As. “Sono diventati pericolosi”. è il commento del ct iberico messo in evidenza sui giornali, che sottolineano anche come la Spagna ha di fronte un cammino difficile verso la finale, “avendo all’orizzonte le sfide con Francia e Germania”. In generale, comunque, c’è fiducia sulle qualità delle Furie Rosse, finora l’unica squadra che non ha mai deluso nella fase a gironi, al contrario delle altre candidate alla vittoria finale.

