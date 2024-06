Euro 24: Modric, “Il calcio sa essere spietato”

agenzia

Poi aggiunge, "Abbiamo lottato fino alla fine"

ROMA, 25 GIU – “È molto frustrante. Abbiamo lottato fino alla fine, ma purtroppo il calcio è stato spietato con noi stasera. E’ stato crudele” ma “non so dove l’arbitro abbia trovato altri otto minuti di tempo”. Luka Modric appare distrutto subito dopo la sconfitta della Croazia con l’Italia. In conferenza stampa dopo l’incontro il centrocampista e capitano croato è apparso molto provato: “È difficile trovare le parole per descrivere come ci si sente quando si perde così- ha aggiunto – Il calcio è fatto così. Ti dà spesso il sorriso, ma a volte ti rende molto triste, come è successo oggi. Gli dei del calcio non ci sorridono sempre, ma possiamo essere orgogliosi di come abbiamo rappresentato il nostro paese stasera”.

