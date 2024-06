Euro 24: Nagelsmann “Ungheria sotto pressione, stiamo attenti”

agenzia

Il ct della Germania, importante non sottovalutarli

ROMA, 18 GIU – La Germania dovrà fare attenzione, domani, nell’affrontare l’Ungheria nella seconda partita del gruppo A a Euro 2024, nonostante l’ampia vittoria ottenuta all’esordio sulla Scozia e la sconfitta dei magiari con la Svizzera. Lo ha sottolineato il ct della nazionale padrona di casa, Julian Nagelsmann, sostenendo che l’Ungheria “sarà sotto pressione, di sicuro più di noi”, ma anche che è una squadra che “avrebbe meritato di più rispetto a quel che ha raccolto” contro gli elvetici. D’altra parte, il ct 36enne ha anche avvertito la Germania non potrà scendere in campo convinta di avere già la vittoria in tasca e l’esperto portiere Manuel Neuer ha gettato ulteriore acqua sul fuoco dell’entusiasmo, sottolineando di aver visto più volte che le squadre possono tornare con i piedi per terra dopo aver impressionato nella gara di apertura del torneo. “L’Ungheria poi è molto difficile da affrontare, una squadra che cerca naturalmente di essere aggressiva nei contrasti. Lo abbiamo già sperimentato nelle altre partite – ha aggiunto Neuer -. Non li sottovaluteremo in nessun caso e cercheremo di rimanere positivi”.

