Euro 24: Oyarzabal, nessuno ci dava per favoriti, e invece…

Attaccante Spagna, "grande fiducia, possiamo arrivare in fondo"

ROMA, 02 LUG – “Tre settimane fa nessuno ci dava per favoriti all’Europeo, invece ora lo dicono tutti. Noi siamo rimasti tranquilli, con grande fiducia in noi stessi e sapendo che possiamo competere con chiunque. Non ci siamo rilassati dopo le quattro vittorie, stiamo cercando di prepararci nel miglior modo possibile” per affrontare la Germania. L’attaccante della Spagna, Mikel Oyarzabal, dal ritiro della nazionale, ha fatto il punto sullo stato d’animo del gruppo e ritiene che la Roja possa continuare il suo cammino ben oltre i quarti di finale. “”Loro sono una grande squadra anche a livello individuale hanno giocatori che fanno la differenza, che hanno avuto un’ottima stagione – ha sottolineato – ma noi siamo in piena fiducia. Abbiamo i migliori giocatori e siamo tutti uniti, non ci sono divisioni all’interno della squadra, ci sentiamo tutti importanti”, ha concluso l’attaccante della Real Sociedad. Oyarzabal è stato impiegato spesso nella ripresa da Luis de la Fuente, come sostituto di Morata, ma è stato titolare contro l’Albania nell’ultima partita della fase a gironi, quando il ct ha cambiato dieci uomini su undici.

