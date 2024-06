Euro 24: Panucci, l’Italia venderà cara la pelle

agenzia

L'ex calciatore: "Spagna forte e Williams mi ha impressionato"

ROMA, 27 GIU – “Il movimento azzurro non sta vivendo un grande momento, ma mandare a casa l’Italia non è mai facile. Sono sicuro che, anche nella sfida con la Svizzera, continueremo a vendere cara la pelle”. Lo ha detto Christian Panucci, presente a Cervia per l’Open d’Italia di golf, a proposito degli Europei di calcio. “Nella partita con la Spagna – ha aggiunto Panucci – mi ha davvero impressionato Nico Williams. Tra le favorite, quella che sta giocando meglio è la Spagna. Germania e Francia non stanno entusiasmando ma hanno giocatori talmente forti che possono dare la svolta in ogni momento”.

