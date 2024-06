Euro 24: per Italia-Spagna share del 50% in Germania, è record

agenzia

Finora la gara più seguita, eccetto quelle dei padroni di casa

BERLINO, 21 GIU – Italia-Spagna, con uno share del 50%, è stata finora la partita del campionato europeo di calcio più seguita sulla tv tedesca escluse quelle in cui ha giocato la Germania. Lo segnala l’agenzia Dpa citando la “Agf Videoforschung”, una sorta di Auditel tedesca. La sconfitta dell’Italia è stata seguita ieri sul secondo canale pubblico tedesco (Zdf) da una media di 13,04 milioni di persone. Una cifra che non comprende scoloro che hanno seguito il match su maxischermi all’aperto o in streaming, precisa l’agenzia. La seconda partita della Germania agli Europei contro l’Ungheria era stata vista mercoledì da una media di 23,89 milioni di persone sul primo canale pubblico, l’Ard.

