Euro 24: pinguedine Adam bersaglio social, ‘la mia è genetica’

agenzia

Dalla birra alla maglia dell'Ungheria. 'Bodyshaming? Io ci rido'

ROMA, 17 GIU – Sconfitta 3-1 dalla Svizzera nella sua partita d’esordio agli Europei, l’Ungheria è diventata comunque virale sui social a causa del suo attaccante Martin Adam, 29enne che a livello di club gioca in Corea del Sud nell’ Ulsan Hyundai. Entrato al 34′ st al posto dell’ex milanista Kerkez, Adam è stato subito notato, da chi assisteva al match dalla televisione e soprattutto dagli internauti, per la sua corporatura tendente alla pinguedine. Le immagini delle azioni che lo hanno visto impegnato sono diventate virali, e si sono sprecati i commenti sul suo aspetto fisico, molti dei quali sarcastici. Ma lui l’ha presa con buonumore. “Sì’, ho letto alcuni commenti – le parole di Adam – e qualcuno mi ha colpito. Ma di solito sono dalla risata facile, e ci scherzo su. Io sono nato così, è la forma del mio corpo. Non la posso cambiare, non posso modificare la genetica. E questo è tutto ciò che posso dire”. In occasione di Euro 2020 Adam si era invece fatto notare per come aveva reagito alla mancata convocazione del ct Marco Rossi, dicendo che se sarebbe rimasto a casa a bere birra. E ora, a detta dei frequentatori dei social, gli effetti si vedono.

