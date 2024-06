Euro 24: Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

agenzia

Tante stelle lusitane ma la decide il 21enne Francisco Conceicao

ROMA, 18 GIU – Il Portogallo ha battuto la Repubblica Ceca 2-1 in una partita del gruppo F a Euro 2024 e affianca in testa la Turchia, vittoriosa 3-1 sulla Georgia. La squadra dei quarantenni Cristiano Ronaldo e Pepe alla fine si è imposta grazie ad una rete del 21enne Francisco Conceicao, segnata al 47′ della ripresa, tre minuti dopo essere entrato in campo. Una vittoria meritata per i portoghesi, quasi sempre all’attacco ma un po’ leziosi e che hanno rischiato la beffa quando al 17′ della ripresa Provod ha sbloccato il risultato. Sette minuti dopo, l’1-1 è stato frutto di un’autorete di Hranac. L’assedio finale dei lusitani ha portato al gol Djogo Jota, annullato per un precedente offside di CR7, ma Francisco Conceicao, figlio di Sergio, ha infine garantito i tre punti ai suoi.

