Euro 24: Prandelli, ‘solidarietà a Spalletti, so cosa vuol dire’

agenzia

'Le difficoltà c'erano anche 15 anni fa, è il momento di fare'

FIRENZE, 04 LUG – “Rivolgo un pensiero di grande solidarietà nei confronti di Luciano, so cosa vuol dire”. Lo ha detto Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell’Italia, parlando coi giornalisti dell’eliminazione degli Azzurri del ct Luciano Spalletti dagli Europei in corso in Germania. Prandelli riceve stasera al Teatro Romano di Fiesole (Firenze) il Premio Fair Play Menarini. “Nell’ultima partita – ha affermato, parlando di Italia-Svizzera – chi ha visto la gara ha avuto una sensazione di impotenza, anche noi che eravamo a casa a vedere… veniva quasi voglia di entrare in campo, erano catatonici, ed è difficile dare un giudizio su giocatori che sono anche temperamentali, caratteriali, bisogna capire se sono arrivati con troppa responsabilità, o se nel momento in cui sono andati sotto hanno pensato che non ce l’avrebbero fatta, è difficile capire”. Più in generale, ha spiegato Prandelli, “diventiamo tutti grandi tifosi, esperti, quando arrivano i grandi eventi della nazionale, ma durante le stagioni, durante i mesi dove c’è una programmazione, nessuno sa nulla. Stiamo discutendo di difficoltà, ma ne discutevamo anche 15 anni fa, abbiamo fatto delle proposte: nessuno ha fatto nulla, quindi adesso è il tempo di fare, è inutile fare tanti discorsi, bisogna fare qualcosa perché altrimenti diventa complicato tutto, la realtà è molto seria”.

