Euro 24: rammarico William, non era destino ma fieri di voi

agenzia

L'esultanza strozzata con George e con il premier Starmer

LONDRA, 14 LUG – “Non era destino che succedesse questa volta, ma siamo fieri di voi. Avanti”. Mastica amaro il Principe William, erede al trono britannico e presidente della Federcalcio inglese (Fa), dopo aver assistito con il figlio primogenito George, 11 anni fra pochi giorni, alla sconfitta dell’Inghilterra a Berlino con la Spagna, nella finale di Euro 2024: ennesima delusione per gli inventori del gioco. Mastica amaro, ma prova a incoraggiare i bianchi – attraverso un suo messaggio a caldo via social -, oltre a mostrare fair play sugli spalti nella stretta di mano a Re Felipe di Spagna. Il Principe ha seguito con entusiasmo la partita, immortalato al momento del pareggio di Palmer in un’esultanza a braccia alzate assieme a George e a Keir Starmer, neo-eletto premier laburista del Regno (e tifoso dell’Arsenal). Ma anche con le mani in faccia e un’espressione sconsolata dopo il 2-1 delle Furie Rosse. Sentimenti condivisi da Starmer, che più tardi ha a sua volta diffuso sul proprio profilo X un breve messaggio, con parole consolatorie per la nazionale di Gareth Southgate, e un riconoscimento a denti stretti dei meriti degli spagnoli: “Inghilterra – scrive il primo ministro – hai reso il Paese orgoglioso. Congratulazioni alla Spagna”. L’appuntamento per un altro trionfo inglese, a 58 anni dai Mondiali casalinghi del 1966, è comunque rinviato ancora una volta. Per il momento la coppa non “torna a casa” e il canto ‘It’s coming home” si spegne nel silenzio.

