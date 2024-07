Euro 24: Rangnick, contro la Turchia conterà il cuore

agenzia

Ct Austria, finale è possibile ma guardiamo gara epr gara

ROMA, 01 LUG – “Ho detto all’inizio del torneo che non è impossibile arrivare in finale, o anche diventare campioni d’Europa, ma c’è solo un modo per farlo: concentrarsi sulla prossima partita e metterci tutto, tecnica, intensità e cuore. Questa filosofia ci ha aiutato ad arrivare a Lipsia oggi e questo è l’unico modo per progredire nel torneo”. Il ct dell’Austria, Ralf Rangnick, fa tutt’altro che proclami alla vigilia dell’ottavo di finale di Euro 2024 contro la Turchia, pur conscio di avere una squadra quadrata e dotata anche di ottime individualità. Nella conferenza stampa pre-partita, il tedesco che ha allenato a lungo a Lipsia ha fatto leva anche sul fatto emozionale oltre che su quello tecnico: “La Turchia è una squadra che giocherà con il massimo della passione, anche con un grande seguito di tifosi, quindi noi avremo bisogno del massimo dell’energia per sostenere il nostro modo di giocare – ha detto Rangnick – che non è solo quello della qualità individuale ma anche del collettivo, delle transizioni, dell’intensità e dei passaggi. Ma soprattutto dobbiamo giocare anche con il cuore, perché è di questo che parleremo domani”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA