Euro 24: re Felipe in spogliatoio Spagna, “partita spettacolare”

agenzia

Video riprende complimenti e risa, e l'imbarazzo di Williams

ROMA, 21 GIU – Un po’ di imbarazzo lo ha provato per essere apparso a torso nudo al cospetto del re, sceso ieri sera nello spogliatoio della Spagna alla Veltins Arena per congratularsi per la vittoria sull’Italia, ma con i compagni negli spogliatoi, ma Felipe ha messo subito a suo agio anche il migliore della partita Nico Williams, congratulandosi per la sua prestazione: “Una meraviglia”. Tutta la scena, conclusasi con grandi risate reciproche in un gruppo evidentemente euforico, è stata ripresa in un video che sta facendo il giro del web. Re Felipe ha fatto un breve discorso alla squadra e allo staff per il raggiungimento degli ottavi di finale: “Molto bene. Bisognava vincere, anche se con un autogol. Ci sono state così tante occasioni… È stata una prova spettacolare”. Poi ha salutato uno per uno i presenti, complimentandosi implicitamente anche con Lamine Yamal, chiedendogli l’età. “Sedici anni?” ha detto Felipe portando le mani alla testa, con finto stupore, dato che di certo lo sapeva già. Infine, ha scherzato anche col portiere, Unai Simon: “Stasera ti hanno lasciato solo”. Sul divertente caso di Williams, i media spagnoli hanno fatto il parallelo con un episodio che vide protagonista Puyol: ai Mondiali in Sudafrica, ricevette l’allora regina Sofia solo con un asciugamano e a torso nudo dopo aver segnato il gol della vittoria in semifinale contro la Germania.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA