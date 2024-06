Euro 24: Re Felipe, ‘la Spagna ha dominato, ora continuare così’

agenzia

'Questa nazionale può fare grandi cose, dovevamo segnare di più'

ROMA, 20 GIU – “Il risultato in termini di gol non è commisurato alla qualità del nostro gioco. Sembrava che avremmo segnato molte reti, ma in ogni caso abbiamo avuto il dominio del campo e del pallone. Credo che questa nazionale possa fare grandi cose in questo Europeo. Cosa dico a De La Fuente? Di continuare a far giocare la squadra così”. Così il Re di Spagna, Felipe VI, ha commentato con i media del suo paese la vittoria della ‘Roja’ sull’Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA