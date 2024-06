Euro 24: Scholz,dopo la partenza spero nel titolo della Germania

agenzia

'La squadra è davvero in forma. Io più fan che esperto...'

BERLINO, 23 GIU – La Germania può conquistare il titolo deli Europei? Olaf Scholz, a questo punto, ci spera. “Dopo l’inizio del campionato europeo di calcio, spero che la Germania possa farcela”, ha risposto il cancelliere all’intervista estiva rilasciata alla tv pubblica Ard. “Ho l’impressione che la squadra sia davvero in forma”, ha commentato il Cancelliere, il quale ha spiegato di essere, rispetto al calcio, “più fan che esperto” e di restare sempre “molto impressionato” da quello che sono in grado di fare i giocatori in campo.

