Euro 24: Schouten, “Contro la Turchia dobbiamo giocare meglio”

agenzia

Il centrocampista olandese: "Sto recuperando, dovrei esserci"

ROMA, 05 LUG – “Per quanto riguarda il nostro modo di giocare, premere e costruire dal retro, dobbiamo fare ancora meglio contro la Turchia”, Jerdy Schouten indica la strada per affrontare la Turchia domani a Berlino per i quarti degli Europei. Il centrocampista, uscito un po’ acciaccato dalla partita contro la Romania, dovrebbe rientrare in formazione: “Ero un po’ affaticato dopo la partita di martedì e questo non va via immediatamente. Ma oggi mi sono allenato e starò bene per sabato. La Turchia? Naturalmente ogni avversario ha un’influenza su come ci prepariamo. Non possiamo semplicemente copiare e incollare quello che abbiamo fatto contro la Romania”, conclude.

