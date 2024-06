Euro 24: serata speciale bambini ‘Casa di Davide’ con Spalletti

agenzia

Saluto del ct azzurro'con voi al nostro fianco saremo più forti"

ISERLOHN, 17 GIU – La Nazionale è quella cosa che sa incoraggiare e regalare un sorriso, anche a chi sta giocando una partita molto più importante. Su Vivo Azzurro TV, la piattaforma della Figc disponibile su App Store, Google Play e al sito www.vivoazzurrotv.it, è disponibile una nuova puntata di ‘Storie a tutto campo’, che racconta la serata vissuta nella Casa di Davide, sede dell’Associazione Davide Ciavattini per la ricerca e la cura dei tumori e leucemie dei bambini, nata per affiancare l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel sostegno alle famiglie dei bambini e dei ragazzi affetti da malattie oncoematologiche. Nella Casa di Davide, l’Associazione organizza attività ludiche, clown terapia, attività sportive e didattiche per i bambini, ma c’è spazio anche per le famiglie, con particolare attenzione a quelle non residenti a Roma e che quindi necessitano di rimanere accanto ai propri figli, lontano da casa: tutti vestiti di azzurro hanno visto la partita contro l’Albania insieme allo staff della FIGC e del Bambino Gesù. Non solo: i giovani pazienti hanno avuto un’opportunità indimenticabile, quella di salutare direttamente i protagonisti di Italia-Albania grazie a un’iniziativa di Uefa Foundation per promuovere l’inclusività. Un robot di telepresenza è stato impiegato da Awabot per consentire ai giovani tifosi che ricevono cure per gravi malattie di vivere la partita da protagonisti. Il robot è stato piazzato a pochi metri dalla porta di ingresso dello spogliatoio del Bvb Stadion: i giocatori e il Ct Luciano Spalletti, prima di entrare in campo, hanno salutato i pazienti del Bambino Gesù in un abbraccio che da Dortmund è arrivato direttamente alla Casa di Davide. “Con voi al nostro fianco noi saremo molto più forti”.

