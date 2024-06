Euro 24: Serbia; per Kostic due settimane di stop

agenzia

Per l'esterno lesione al legamento collaterale del ginocchio

ROMA, 18 GIU – Non arrivano buone notizie dal ritiro della Serbia in merito all’infortunio patito da Filip Kostic durante la partita contro l’Inghilterra. L’esterno offensivo che gioca anche nella Juventus ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio, che lo costringerà, secondo lo staff medico della sua nazionale, ad almeno due settimane di stop. Quindi l’Europeo di Kostic potrebbe già essere finito, a meno che la Serbia non vada molto avanti nel corso del torneo.

