Euro 24: Shaw per Trippier nell’Inghilterra,si occuperà di Yamal

agenzia

Southgate fa un solo cambio per la finale con la Spagnba

ROMA, 14 LUG – Il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha scelto di schierare Luke Shaw al posto di Kieran Trippier per la finale di Euro 2024 contro la Spagna. Finora il tecnico aveva utilizzato il giocatore del Newcastle a sinistra della difesa, perchè Shaw è reduce da un serio infortunio, ma dopo averlo messo in campo a gara in corso con la Svizzera e l’Olanda, il giocatore dello United è stato scelto stasera per occuparsi di Lamine Yamal. Per il resto, l’Inghilterra resta la stessa schierata nelle partite precedenti dell’Europeo, con Kobbie Mainoo e Declan Rice a centrocampo, dietro Phil Foden, Jude Bellingham e il capitano Harry Kane in attacco.

