Euro 24: Slovacchia-Ucraina 1-2

Shaparenko e Yaremchuk rispondono a Schranz, gruppo equilibrato

ROMA, 21 GIU – L’Ucraina ha battuto la Slovacchia in rimonta in una partita della seconda giornata del gruppo E di Euro 2024. Nel primo tempo slovacchi in vantaggio al 17′ con Shranz, poi nella ripresa gli ucraini hanno ribaltato la situazione con Shaparenko al 9′ e Yaremchuk al 35′. La classifica del girone, in attesa di Romania-Belgio che si gioca domani, vede in testa insieme con tre punti Romania, Ucraina e Slovacchia, mentre i belgi sono a zero.

