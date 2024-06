Euro ’24: solo differenziato per Barella e Fagioli a Iserlohn

agenzia

Nel primo allenamento aperto al pubblico in Germania

ROMA, 11 GIU – Ancora niente allenamento in gruppo per Nicolò Barella nella prima seduta aperta al pubblico della Nazionale italiana a Iserlhon nel quartier generale tedesco per gli Europei di calcio in Germania. Il centrocampista dell’Inter farà solo differenziato in campo, mentre per Nicolò Fagioli è previsto lavoro in palestra per un affaticamento post Italia-Bosnia.

