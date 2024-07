Euro 24: Southgate e Kane, ‘sappiamo cosa dobbiamo fare’

agenzia

Domani semifinale con Olanda. Ct: "Occasione per fare la storia"

ROMA, 09 LUG – Elogia il gruppo Gareth Southgate alla vigilia della semifinale di Euro 2024 contro l’Olanda: “Sono molto fortunato ad avere un gruppo di giocatori favoloso, lavoriamo come una squadra e lo abbiamo sempre fatto. Il modo in cui tutti i 26 hanno legato nelle ultime settimane è stato speciale, metà della squadra non aveva esperienza di tornei. Questa è l’occasione per fare la storia”. Domani sera a Dortumund l’Inghilterra va a caccia della seconda finale consecutiva dopo quella di Euro 2020 persa ai rigri contro l’Italia. Su che squadra schiererà domani sera Southgate non si sbilancia ma lascia intendere che Shaw potrebbe partire titolare: “E’ stato infortunato per quattro mesi. Dobbiamo decidere se è pronto a giocare titolare, ma siamo molto contenti di riaverlo a disposizione”. In Inghilterra non sono mancate le polemiche per la designazione arbitrale di domani ma Southgate non si sbilancia: “Tutti sanno come tratto gli arbitri, con il massimo rispetto per ogni arbitro. Non mi preoccupa chi sia l’arbitro, sarà di altissimo livello perché è così che l’Uefa prende le decisioni. Non è nemmeno una considerazione”. A presentare la vigilia della semifinale di domani con il ct della nazionale dei Tre Leoni il capitano Harry Kane: “Memphis Depay e Wout Weghorst? Sono due attaccanti diversi, chiunque giochi porta qualcosa di diverso alla squadra olandese. Sono due attaccanti molto bravi ed essere in una semifinale di un campionato europeo significa che stanno giocando bene. Speriamo di riuscire a tenerli buoni, ma sarà sicuramente un compito difficile. Siamo concentrati su quello che possiamo fare per fare male anche a loro ed è per questo che ci stiamo preparando”. Kane parla poi delle ‘pressione’: “Quelli che hanno avuto più esperienza sanno cosa significa giocare per l’Inghilterra nei tornei più importanti. Man mano che miglioriamo, le aspettative aumentano. Ognuno di noi affronta la cosa in modo diverso. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Abbiamo una partita molto importante, una partita molto dura per la quale dobbiamo essere pronti. Ci siamo preparati per questo”.

