Euro 24: Southgate, opportunità di riscatto per l’Inghilterra

agenzia

Kane, "Lungo viaggio iniziato dopo il ko in finale con l'Italia"

ROMA, 13 LUG – “Abbiamo un’opportunità favolosa domani per raggiungere l’obiettivo che abbiamo stabilito fin dal momento in cui abbiamo lasciato il Qatar un po’ prima di quanto avremmo voluto”. Così il ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, carica la squadra in vista della finale degli Europei contro la Spagna in programma domani a Berlino. “Siamo entusiasti della sfida. Chiaramente la squadra è migliorata nelle ultime settimane, ha mostrato un carattere e una resilienza eccezionali”, aggiunge l’allenatore inglese. Sulla stessa linea Harry Kane che vede nella partita di domani un riscatto per tutta la nazionale: “Molti di noi dopo quella finale a Wembley (persa contro l’Italia, ndr) avevano ovviamente il cuore spezzato per il risultato. E’ stato un lungo viaggio di ritorno per arrivare dove siamo ora – sottolinea il capitano -. Naturalmente siamo davvero fiduciosi di fare un passo avanti rispetto all’ultima volta”.

