Euro 24: Spalletti apre l’allenamento al pubblico a Iserlohn

agenzia

Il ct saluta giornalisti e fotografi in tribuna 'buonasera'

ISERLOHN, 26 GIU – Quello che sta per cominciare a Iserlohn sarà un allenamento degli azzurri, reduci dalla qualificazione a Lipsia dopo il pari 1-1 con la Croazia, completamente aperto al pubblico. Questo per decisione del commissario tecnico Luciano Spalletti che ha voluto ringraziare i tifosi per il grande apporto ricevuto. E mentre entrava in campo nel piccolo stadio locale denominato Hemberg, Spalletti si è rivolto verso la tribuna assiepata di fotografi e giornalisti salutando e gridando un ”buonasera”, mentre sulle gradinate cominciavano i cori “Italia, Italia”.

