Euro 24: Spalletti, “cose buone ma dobbiamo finalizzarle”

"Abbiamo la bischerata in canna se non siamo sempre concentrati"

DORTMUND, 15 GIU – “Si sono viste tante cose buone che però devono portare da qualche parte. Altrimenti, se restano fini a se stesse, non servono. Non siamo andati nella direzione di finire l’azione prima possibile, costruivamo ma poi tornavamo indietro. Abbiamo cambiato troppo spesso e troppo velocemente l’idea del modo di andare a fare male”. Così Luciano Spalletti, dopo il successo per 2-1 sull’Albania nell’esordio azzurro all’Europeo 2024. Nella ripresa “loro hanno dovuto provare a fare qualcosa di più perché stavano perdendo e noi dovevamo saperci ritagliare più spazi. Spesso non abbiamo seguito la loro pressione – ha aggiunto il ct – A volte ci viene di essere un po’ comodi nel fare le cose, non in maniera cattiva e tignosa. Si poteva vincere anche meglio, ma ci siamo piaciuti troppo. Perché noi la bischerata ce l’abbiamo sempre in canna se non siamo concentrati”.

