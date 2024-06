Euro 24: Spalletti “Dimarco non ci sarà, Bastoni da valutare”

agenzia

"Domani ci serve equilibrio del 2/o tempo con la Croazia"

ROMA, 28 GIU – “Bastoni è da valutare bene, ha fatto l’allenamento e questo ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Dimarco non è recuperabile, non ci sarà. Una difesa a quattro? Giocheremo con qualcosa che assomiglia alla difesa a quattro”. Così il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, alla vigilia dell’ottavo di finale a Euro 24, parla dei disponibili per la sfida con la Svizzera e non esclude l’impego di Fagioli: “Se hai giovani che spingono serve creare lo spazio che meritano. Con la sua naturalezza è adattissimo al suo ruolo”. Quanto alla Svizzera, il ct ai microfoni di Sky Sport spiega: “Hanno un blocco squadra molto unito. È difficile trovarli lunghi tra i reparti. Sicuramente possiamo andargli dietro la linea, ma hanno anche aggressioni veloci e se non sei pronto diventa difficile ragionare. Domani serve l’equilibrio del secondo tempo contro la Croazia. Lì non abbiamo sofferto quasi nulla e siamo stati con la testa nella partita fino all’ultimo secondo”, conclude il ct.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA