Euro 24: Spalletti, il dialogo con la squadra è fondamentale

agenzia

Il ct azzurro: a Berlino non è stata la mia notte più complicata

ISERLOHN, 30 GIU – “Non è stata la mia notte più complicata, nella mia vita ho avuto tante notti difficili per amore e passione”. Così il ct azzurro, Luciano Spalletti, nel day-after dell’eliminazione dell’Italia dagli Europei di calcio. “Sapevamo di avere un girone con difficoltà massimali. Ci si aspettava di avere più reazione, fino alla qualificazione c’è stato un adattamento nelle partite differente da quanto visto ieri. Ci si rimane male e responsabili per quello che abbiamo visto”. “Il dialogo con la squadra? Tutti i giorni sono andato a confronto con la squadra. Il dialogo è fondamentale, ho parlato testa a testa e alla squadra. Non ho dato troppe istruzioni, ho fatto il mio lavoro al 100%. Non ho lasciato passare niente. Ho cambiato e messo gente più fresca, è un’analisi che devo fare per rispondere alla domanda”.

