Euro 24: Spalletti, playstation vietata? Ci ho giocato anche io

agenzia

Ct azzurro: a me interessa che giocatori di notte dormano

DORTMUND, 14 GIU – “Non è vero che ho detto che non si può giocare alla playstation: ci ho giocato anche io…”. Così il ct azzurro Luciano Spalletti alla vigilia del match d’esordio dell’Italia a Dortmund contro l’Albania. “A volte mi dispiace commentare cose che non ho detto – afferma il ct azzurro – a me interessa che di notte si dorma, non mi frega niente che cosa fanno, io non ho niente contro nessun gioco. Anzi abbiamo una sala giochi modernissima dove gioco anche io. Lo devono fare negli orari corretti, non è giusto che si stia svegli fino alle tre. Dobbiamo avere un stile di vita corretto”

