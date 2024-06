Euro 24: Spalletti, responsabilità? Sempre dell’allenatore

agenzia

Ct dopo l'eliminazione: "Siamo stati sotto livello come ritmo"

ROMA, 29 GIU – “La responsabilità è sempre dell’allenatore, le scelte le ho fatte io. Parlerò con Gravina e sentiremo…”. Luciano Spalletti a Sky Sport non si tira indietro dopo il ko con la Svizzera che ha estromesso l’Italia dall’Europeo. “Siamo stati sotto livello come ritmo, abbiamo sofferto qualche individualità (della Svizzera, ndr) come velocità rispetto alla nostra – ha aggiunto il ct – Nella partita precedente avevo detto che probabilmente non li avevo fatti recuperare, stasera l’ho fatto, ma nell’intensità della partita ho avuto la stessa risposta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA