agenzia

Lampi e anche grandine, squadre negli spogliatori dopo 35'

ROMA, 29 GIU – Il temporale che si è abbattuto sullo stadio di Dortmund si è spostato e le due squadre sono tornate in campo per la ripresa del gioco. Il terreno ha assorbito la pioggia e l’arbitro ha potuto far riprendere la partita dopo un’interruzione di circa mezz’ora, per disputare gli ultimi 10′ del primo tempo.

