Euro 24: Turchia; Montella, ‘squalifica Demiral è ingiusta’

agenzia

'Nessun gesto politico. Domani saremo ancora più motivati'

BERLINO, 05 LUG – La squalifica comminata dall’Uefa a Merih Demiral “è ingiusta”: lo ha detto il ct della Turchia, Vincenzo Montella, alla vigilia del quarto di finale con l’Olanda. Questa decisione “è ingiusta perché non stava facendo un gesto politico, ma un gesto che è stato interpretato come tale”, ha assicurato il tecnico italiano. “Questo non smorzerà l’orgoglio turco. Saremo ancora più motivati, più orgogliosi – ha aggiunto Montella – vogliamo rendere orgoglioso il Paese. “Finora i tifosi sono stati fantastici e sempre molto cordiali. Questo è ciò che mi aspetto di vedere anche domani”, ha concluso Montella.

